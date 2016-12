Im Rahmen der Game Awards 2016 hat Telltale Games das Adventure Guardians of the Galaxy: The Telltale Series offiziell angekündigt. Es wird aus fünf Episoden bestehen und die aus Comics und dem Film bekannten Helden bieten. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Von Andre Linken |

Was bisher nur aus einem Leak der Synchronsprecher bekannt war, ist jetzt ganz offiziell: Telltale Games arbeitet an dem Adventure Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Bei den Game Awards 2016 haben die Entwickler verraten, dass die Adventure-Staffel aus insgesamt fünf Episoden bestehen wird - also weniger als noch bei Minecraft: Story Mode, das ebenfalls von Telltale Games stammt.

Bekannte Helden im Einsatz

Im Gegensatz zu Game of Thrones: A Telltale Games Series wird der Spieler nicht in die Rollen von weitgehend unbekannten Nebencharakteren, sondern in die der Helden aus den gleichnamigen Comics sowie dem Kinofilm. Welche Figuren (zum Beispiel Star-Lord oder Gamora) zur Auswahl stehen werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Das gilt auch für den konkreten Release-Termin des Adventures. Der Start wird jedoch im Verlauf des Jahres 2017 erfolgen - wohl zeitnah mit den Kinostart von Guardians of the Galaxy 2 (27. April 2017).

Den ersten Teaser-Trailer von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series finden Sie unterhalb dieser Meldung.

