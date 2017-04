Mehr Kommandanten: Die Entwickler von Halo Wars 2 wollen jeden Monat einen neuen DLC-Anführer veröffentlichen.

Zum Thema Halo Wars 2 ab 8,99 € bei Amazon.de Die Veröffentlichung der letzten DLC-Kommandantin Kinsano ist mehr als zwei Wochen her, nun möchten die Entwickler 343 Industries von Halo Wars 2 für Nachschub sorgen.

In einem ausführlichen Blog-Eintrag über die aktuellen Geschehnisse in der Halo-Welt wurde auch der neuste Strategie-Ableger der Shooter-Reihe erwähnt. Demnach sollen Spieler sich »einen Freund schnappen und sich auf die nächste Woche vorbereiten.« Die DLC-Anführer sind übrigens im Season Pass enthalten und somit für Besitzer der Ultimate Edition kostenlos

Zusätzlich wurde noch ein Update für das Spiel veröffentlicht. Im Rahmen der Aktualisierung wurde ein Fehler bei Spielständen nach Aktualisierungen behoben. Sie sorgten dafür, dass es zu Problemen beim Laden eines veralteten Spiels kommen konnte.

Kostenlose Demo: Jetzt auch auf dem PC

Crashes / Errors / Performance

Fixed an issue where campaign save files from previous versions/patches were crashing on load. The save files now load successfully.

Gameplay

Fixed an issue where watchtowers and motion sensors did not detect cloaked units

Fixed an issue where cloaking generators would stop cloaking after 15 seconds if the advanced cloaking leader power was fully unlocked/upgraded