Plus-Titelstory zu Halo Wars 2 :

Spektakuläre Zwischensequenzen, aufwendige Solo-Kampagne, bombastische Echtzeitschlachten: Halo Wars 2 weckt Erinnerungen! Im Vorabtest prüfen wir, ob es tatsächlich Command & Conquer beerben könnte.

Von Maurice Weber |

Halo Wars 2 könnte der Echtzeitkracher werden, auf den Fans von Command & Conquer schon so lange sehnlichst warten: Endlich wieder eine eindrucksvoll inszenierte Kampagne durchspielen, endlich wieder rasante Multiplayerschlachten schlagen, endlich wieder Horden von Panzern in bombastische Gefechte jagen!

Wir haben den Einzelspielermodus und den Multiplayer des neuen Echtzeitstrategiespiels der Total-War-Macher Creative Assembly ausführlich gespielt. Mit einem großen Vorabtest läuten wir die Themenwoche zur Rückkehr der Echtzeitstrategie auf GameStar.de ein. Und ziehen ein erstes Fazit: Wird Halo Wars 2 wirklich das neue C&C?

Und wie tief und strategisch kann es eigentlich sein, wenn es doch auch gleichzeitig auf der Xbox erscheint und sich auch per Gamepad steuern lassen muss? Dafür geht Halo Wars 2 tatsächlich Kompromisse ein - nur müssen die es ja keineswegs zu einem schlechten Spiel machen! Nachdem sie den Titel genau unter die Lupe genommen hatten, waren sich unsere alteingesessenen PC-Strategen Markus und Maurice einig - da steckt trotzdem so einiges an Anspruch drin!

Außerdem: In zwei Videos zeigen wir die Kampagne und mehrere Multiplayermodi in Aktion, vom flotten Blitzmodus mit seinem Sammelkarten-Deckbau bis hin zum guten alten Deathmatch. Und wir erklären, warum Halo Wars 2 in allen diesen vielseitigen Disziplinen eine richtig vielversprechende Figur macht.