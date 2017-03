Blizzards Online-Kartenspiel Hearthstone erhielt mit Patch 7.1 Anpassungen und Fixes. Darunter ein Nerf für den berüchtigten »Kleinbukanier«.

Von Jürgen Stöffel |

Die »Reise nach Un'Goro« kann bereits jetzt bestellt werden.

Wer zuletzt ein paar Runden Hearthstone gespielt hat, dürfte ihn hassen oder lieben: Die Rede ist vom »Kleinbukanier«, einem kleinen Piratenstrolch, der nur 1 Mana kostet und Werte von 1/2 vorweist. Außerdem bekommt er + 2 auf seinen Angriffswert, wenn wir selbst eine Waffe tragen.

Da der Pirat so viel zu stark und in Rush-Decks oft vertreten war, wurde er laut den Patchnotes im jüngst veröffentlichten Update 7.1 generft. Er hat jetzt nur noch einen Lebenspunkt und sollte so schnell entfernt werden können. Ebenfalls generft: Geisterklauen vom Schamanen. Diese kosten jetzt zwei Mana und sind damit weniger obligatorisch im Rush.

Neue Regeln für die Arena

Neben den Nerfs der genannten Karten gibt es Änderungen an den Rängen in den gewerteten Spielen. Wir können jetzt nicht mehr unter die Ränge 20 15, 10, 5 oder »Legende« fallen, sobald wir diese einmal erreicht haben. Dadurch sollen Sicherheitszonen geschaffen werden.

Weiterhin wurde die Arena überarbeitet ab sofort gelten die folgenden Regeln:

Das Format ist jetzt Standard und nicht mehr Wild. Dadurch wird es weniger Karten zur Auswahl geben.

Gewöhnliche und Basis-Karten kommen seltener vor, das schafft Platz für bessere Karten

Es soll ein Verhältnis von etwa 50:50 zwischen Dienern und Zaubern geben

Neutrale Diener aus dem Klassik-Set sind weniger oft vertreten

Zusätzlich zu den Änderungen ist es ab Patch 7.1 auch möglich, die neue Erweiterung »Reise nach Un'Goro« vorzubestellen.