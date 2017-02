Einem aktuellen Leak zufolge wird das nächste Hearthstone-Abenteuer »Lost Secrets of Un’Goro« heißen. Die Agenda einer Synchronsprecherin sowie eine Domainregistrierung scheinen das zu bestätigen. Blizzard Entertainment hat sich dazu noch nicht geäußert.

Sollte Blizzard Entertainment am bisherigen Rhythmus festhalten, dürfte im März oder April das nächste Abenteuer für Hearthstone: Heroes of WarCraft erscheinen. Das wird wohl »Lost Secrets of Un’Goro« heißen.

Dafür gibt es derzeit zumindest mehrere Hinweise. So hatte die Synchronsprecherin Lani Minella vor kurzem ihre Agenda aktualisiert, in der plötzlich der Eintrag »Hearthstone: Lost Secrets of Un’Goro« zu finden war. Dem Eintrag zufolge leiht sie mehreren Charakteren beziehungsweise Dinosauriern ihre Stimme. Minella hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Blizzard Entertainment zusammengearbeitet, um Hearthstone-Charakteren zu vertonen. Mittlerweile wurde der Eintrag jedoch wieder entfernt.

Domain registriert

Hinzu kommt noch eine Domainregistrierung: Wie unter anderem der bekannte Streamer »Disguised Toast« berichtet, wurde die Domain ungoro.com am 5. Januar 2017 aktualisiert und steht ab sofort nicht mehr frei zum Verkauf. Außerdem wurde die Domain von godaddy.com registriert - einem Dienst, den Blizzard Entertainment bereits mehrfach für seine Domains genutzt hat.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Entwicklers steht derzeit noch aus, doch die Hinweise machen einen glaubhaften Eindruck. Der Un’Goro-Krater ist im Online-Rollenspiel World of WarCraft ein Gebiet mit dschungelartiger Vegetation, das unter anderem von vielen Dinosauriern bewohnt ist. Die könnten die großen Stars in der neuen Hearthstone-Erweiterung werden.

