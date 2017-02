Heroes of the Storm belohnt uns in einer speziellen Cross-Promotion-Aktion, wenn wir bestimmte Helden spielen. Zoom Dank gibt’s schicke Mounts in Heroes of the Storm sowie in World of Warcraft.

Von Jürgen Stöffel |

Heroes of the Storm zocken und für das MOBA und World of Warcraft Mounts abstauben.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 5,55 € bei Amazon.de Wer vom 15. Februar bis zum 14. März viel Heroes of the Storm zockt, erhält laut Blizzard besondere Belohnungen. Doch nicht nur in Blizzards MOBA-Spiel, auch Spieler von World of Warcraft bekommen etwas. Die Rede ist von einem schicken brennenden »Urzeitlichen Flammensäbler« in WoW sowie dem »Flammenross des Richturteils« für Heroes of the Storm.

Wer die beiden Reittiere haben will, muss dafür 15 Spiele in Heroes of the Storm zusammen mit einem Mitspieler aus der BattleNet-Freundesliste absolvieren und dabei einen Charakter aus dem WoW-Universum spielen. Unser Freund kann spielen was er oder sie will und wir müssen auch nicht alle 15 Spiele mit dem selben Kumpel bestreiten. Zusätzlich zu den beiden Mounts gibt's übrigens auch ein Stimpack für zehn Tage in Heroes of The Storm.