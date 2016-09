Für Actionfans steht ab dem 27. September Episode 5: Colorado für Hitman zur Verfügung. Neben den neuen Inhalten und dem US-Szenario ändert sich auch einiges an am Modus Contracts.

Von Stefan Köhler |

Die fünfte Episode zum Auftragskiller-Actionspiel Hitman ist da, »Colorado« wurde pünktlich zum 27. September 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Neben dem Launch-Trailer oberhalb der News gibt es auch die Patch Notes zum dazugehörigen Update. Der Patch und die Episode sind zwischen 12 und 14 GB groß, je nach Plattform.

Inhalte der Episode 5

Neues Gebiet: Colorado, USA

Neue Storymission: Freedom Fighters

20 neue Mastery-Leve l für Colorado mit folgenden Unlocks: 8 Start-Locations, 9 Pickup-Locations, 6 neue Waffen/Ausrüstungsgegenstände

Schallgedämpfte Gewehr TAC-4 S/A für Erreichen des Mastery-Levels 20

Neues Outfit: Tactical Gear

Über 70 neue Herausforderungen

7 neue Achievements/Trophies

PS4-exklusiv: Neuer »Sarajevo Six«-Auftrag: Der Söldner

Contracts ändern sich

Entwickler IO Interactive hat mit der fünften Episode auch den Contracts-Modus überarbeitet. Der Menüpunkt »Latest Contracts« wurde gestrichen und durch eine Volltextsuche ersetzt. So kann ein Auftrag zielgenau gesucht werden. Außerdem wurden Mordbedingungen hinzugefügt, mit denen Aufträge spezifischer erstellt werden können. Das Spiel erkennt 16 verschiedene Mordarten und 7 Typen von augenscheinlichen Unfällen.

Dabei unterscheidet Hitman so präzise, dass der Wurf eines Gegners in einen See (oder ins Meer) als »Unfall (Herunterfallen)« deklariert wird. »Unfall (Ertränken)« kann hingegen nur über das Ertränken in einer Toilette erzielt werden. Darüber hinaus können Contracts nun mit Tags versehen werden, nach denen Spieler ebenfalls suchen und filtern können. Tags können für Missionen, die Anzahl der Zielpersonen und die Mordbedingungen angegeben werden.

Die vollständigen Patch Notes mit allen kleineren und größeren Verbesserungen für Hitman finden sich auf der offiziellen Webseite. Hitman erschien am 11. März 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4.