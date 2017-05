IO Interactive entlässt Mitarbeiter. Das hat das Unternehmen auf Twitter bekannt gegeben.

Das Entwicklerstudio IO Interactive (Hitman) muss eigenen Aussagen nach einige »Veränderungen« vornehmen, um besser für die Zukunft gewappnet zu sein. Dies meldete das Studio heute über den offiziellen Twitteraccount.

Auch wenn über das Ausmaß der Umtrukturierung noch keine Informationen veröffentlicht wurden, scheint sich das Studio dazu entschieden zu haben, einige Mitarbeiter zu entlassen. Im zweiten Absatz der Meldung verabschiedet sich das Studio von einigen Kollegen, die das Studio verlassen müssen:

Today at IOI, we had to make some changes to our studio, which will allow us to be better equipped for our future adventures. We're sad that great talent and good friends will be leaving the studio. We are doing everything possible to look after everyone affect. Thank you for your support and understanding.