Home Sweet Home Preview (PC) Demo spielbar: Horror aus Thailand

Zuhause ist es am schönsten. Nur dumm, dass Protagonist Tim im Horrorspiel Home Sweet Home eines Tages nicht in den eigenen vier Wänden aufwacht. Sondern in einem alptraumhaften Labyrinth voll thailändischer Geister. Mutige Spieler können jetzt schon die Demo ausprobieren.

Von Klara Linde |