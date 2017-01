Auf der Facebook-Seite des Entwicklers von Homeworld: Deserts of Kharak sind drei Screenshots veröffentlicht worden, die Szenen von sehr futuristischen Flugzeugen zeigen. Unklar ist, aus welchem Spiel oder Projekt diese Screens stammen.

Von Manuel Fritsch |

Die Entwickler des Echtzeitstrategiespiels Homeworld: Deserts of Kharak haben auf ihrer Facebook-Fanseite kommentarlos drei mysteriöse Screenshots veröffentlicht. Diese zeigen Szenen mit futuristischen Flugzeugen, die jedoch nicht direkt den bestehenden Homeworld-Spielen zugeordnet werden können. Fans fragen sich, ob die Entwickler mit den Screens ein neues Projekt ankündigen wollen.

In den Kommentaren vermuten die meisten Fans, dass es sich um ein Echtzeitstrategie-Spiel mit Luftkämpfen im Homeworld-Universum handeln könnte. Das Design der Flugzeuge würde passen. Vielleicht handelt es sich nach den Kämpfen auf dem Planeten Kharak um den nächsten Schritt hin zum Weltraum in den Vorgängerspielen Homeworld. Wir sind gespannt, was Blackbird Interactive vorhat.