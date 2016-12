The Odd Gentlemen haben jetzt die Epilog-Episode für das Adventure King's Quest veröffentlicht. Darin übernehmen Spieler die Rolle von Gwendoyln. Die Episode ist nur im Rahmen der Complete Collection erhältlich.

Von Andre Linken |

Der Epilog für das Adventure King's Quest steht jetzt zum Download bereit.

Zum Thema King's Quest ab 4,95 € bei Amazon.de Zwei Monate nach dem Release der finalen Episode »The Good Knight« gibt es jetzt nochmals Nachschub für das Adventure King's Quest.

Die Entwickler von The Odd Gentlemen haben die Epilog-Episode veröffentlicht, bei der die Spieler in die Rolle von Gwendolyn schlüpfen - die Enkeltochter des Königs. Mit ihr erleben sie deren erste Abenteuer in dem Fantasy-Reich.

Allerdings gibt es die Epilog-Episode nicht separat, sondern ausschließlich im Rahmen der »Complete Collection« von King's Quest. Die ist übrigens derzeit Bestandteil des neuen Humble Bundle, das zusätzlich noch zahlreiche andere Adventures aus dem Hause Sierra bietet.

Mehr: Der GameStar-Test von King's Quest