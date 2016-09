Mechs vs. Minions - League of Legends als Brettspiel

Bereits im Oktober können Spieler League of Legends nicht mehr nur am PC sondern auch am Wohnzimmertisch spielen - zumindest ansatzweise: Mit Mechs vs. Minions erscheint dann eine Brettspiel-Variante des beliebten MOBA-Titels.

Von Tobias Ritter |