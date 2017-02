Dass es eine Fortsetzung oder eine zweite Season des Episodenspiels Life is Strange von Dontnod geben wird, ist bekannt. Die Kollegen von PC Games berichten, dass angeblich bereits rund die Hälfte der Belegschaft hinter verschlossenen Türen an dem Projekt arbeiten.

Von Manuel Fritsch |

Viele Spieler wünschen sich eine Fortführung der Geschichte von Life Is Strange. Angeblich ist die Fortsetzung oder eine zweite Season bereits in Arbeit.

Zum Thema Life Is Strange Complete Season (Episodes 1-5) für 14,99 € bei GamesPlanet.com Nicht nur eine TV-Serie zum Episodenspiel Life is Strange wurde offiziell bestätigt, sondern auch die Tatsache, dass die Entwickler die Serie als Spiel fortführen möchten. Ob dies mit den Charakteren aus der ersten Season geschehen wird oder eine komplett neue Geschichte erzählt wird, ist derzeit unklar.

Dontnod hält sich mit Details und Informationen bisher zurück. Aus diesem Grund vermuten die Kollegen von PC Games auch, dass das Studio bereits mit Hochdruck an dem Projekt arbeitet. Bei einem aktuellen Studiobesuch in Paris, bei der Journalisten durch die Büros geführt wurden, wurde der Zugang zum »Nordflügel« von Dontnod-Chef Oskar Guilbert nicht gewährt. Angeblich betraft dies rund die Hälfte der rund 120 Mitarbeiter im Dontnod-Gebäude. Natürlich kann es sich dabei auch um ein anderes, bisher nicht angekündigtes Projekt handeln, aber die Vermutung, dass dort an Life is Strange Season 2 gearbeitet wird, liegt selbstverständlich nah.

Wir rechnen mit einer Vorstellung des Projekts auf der E3 2017 in Los Angeles, die in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal zu einer Publikumsmesse umgebaut wird. Mit einem Release der zweiten Staffel ist vermutlich erst 2018 zu rechnen, da Dontnod aktuell den Release des Vampirabenteuers Vampyr vorbereitet.