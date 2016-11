Name

Kai ist ein typischer Meuchler, der mit seinen Dolchen viel Schaden anrichtet. Er kann sich außerdem unsichtbar machen und so Meuchelangriffe durchführen.

Blok ist der ultimative Tank, der mit seinem Schild Schaden blockt und auch damit zuhaut. Seine Spezialfähigkeit verwandelt ihn in eine laufende Wand, die gegen körperlichen Schaden gänzlich immun ist.

Selene ist ein verführerischer Sukkubus und wenn sie nicht gerade Gegner mit ihrer Peitsche vertrimmt, verzaubert sie diese und zwingt sie so, für uns zu kämpfen.

Dieser Nahkämpfer haut mit seinen gepanzerten Fäusten zu und beschwört fliegende Runensteine. Diese kann er wiederum explodieren lassen und so noch mehr Schaden anrichten.

Der aus dem Cinematic-Trailer bekannte Todesritter ist schwer gepanzert und fühlt sich daher an der Front besonders wohl. Er kann ein teuflisches Höllenross rufen und damit schnell in die Schlacht gelangen.

Diese Schwarzmagierin kann Gegner über Zeit schaden und sogar einen Kreis auslegen, in dem alle Gegner so lange Schaden nehmen, bis sie diesen verlassen.

Leon

Unterstützung

Stab des Lichts