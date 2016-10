In der Community rund um Mass Effect 3 gibt es bereits seit Jahren aufgeregte Diskussionen um die als unzureichend dargestellt empfundene Sex-Szene zwischen Commander Shepard und Tali. Ein Fan-Video schafft nun Abhilfe.

Sie Liebesszene zwischen Tali und Commander Shepard in Mass Effect 3 war nicht sonderlich aufregend. Nach vier Jahren hat ein Fan nun seine eigene und sehr viel explizitere Version erstellt - und bekommt viel Zuspruch aus der Community.

Das Problem an der Sache: Im Gegensatz zu den anderen Techtelmechteln mit Crew-Mitgliedern war die Bettszene zwischen Commander Shepard und Tali noch nicht einmal annähernd explizit zu sehen. Noch bevor die Quarianerin ihren schützenden Ganzkörperanzug samt Helm ablegt, blendet die gesamte Szene aus.

Kritik an 08/15-Foto

Fans sehen das Gesicht von Tali dann später zwar doch noch - allerdings nur in Form eines Bildes, das Shepard nach der Romanze in seinem Quartier platziert hat. Und zu allem Überfluss für die kritischen Spieler handelt es sich dabei auch noch um eine lediglich marginal modifizierte Version eines im Internet verfügbaren Archivbildes.

Fans beruhigt: Tali endlich nackt

Dass Mass-Effect-Fans sich auch heute noch Gedanken um die kontroverse »Sex«-Szene zwischen Shepard und Tali machen, zeigt ein aktuell in der Community kursierendes Video (NSFW). Mit Hilfe des Videobearbeitungsprogramms Source Filmmaker (SFM) durch den YouTube-Kanal »sovereign Studio« erstellt, ist Tali darin basierend auf dem ursprünglich genutzten Archivbild komplett nackt und in expliziten Posen zu sehen.

Entsprechend positiv fällt nach der damaligen Kritik an BioWare nun die Reaktion der Fans auf das Video aus. Viele Nutzer loben die gute Arbeit des YouTubers - einige meinen sogar, dass dies die Szene sei, die sie sich von Anfang an von BioWare gewünscht haben und die Tali am ehesten gerecht werde.

