BioWare hat einen fast zwei Minuten langen Cinematic-Trailer zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Neues Gameplay gab es so nicht, dafür aber ordentlich Atmosphäre.

Von Elena Schulz |

Es ist N7-Tag und BioWare veröffentlicht allerlei Informationen zum kommenen Rollenspiel Mass Effect: Andromeda. Wir fassen hier alles Wichtige zusammen:

Was der Trailer verrät

Wie versprochen hat BioWare zum heutigen N7-Day, am 7. November 2016, einen neuen Trailer veröffentlicht. Das 1:43 Minuten lange Video zeigt allerdings kein neues Gameplay, sondern ist ein reiner Cinematic. Der bringt dafür aber endlich auch die richtige Mass-Effect-Stimmung rüber.

Wir folgen dem neuen Schiff Hyperion in eine noch unbekannte Galaxie und müssen mit ansehen, wie einiges schiefzugehen scheint. Wir stürzen offenbar ab (wie auch das geleakte Konsolen-Cover vermuten lässt) und finden uns in einer äußerst lebensfeindlichen Umgebung wieder - nur dass wir diesmal die Aliens sind.

ME: Andromeda in der Preview: Mehr Freiheit in einem größeren Universum

Neue Galaxie, neue Helden, neue Feinde

Wie bereits aus dem letzten großen Trailer bekannt, scheinen wir auch geheimnisvolle Ruinen zu entdecken, die die Gravitation beeinflussen können und womöglich von einer alten Alien-Zivilsation ähnlich der Proteaner in den Vorgängern stammen könnten.

Auch riesige Gegner, Drohnen und feindliche Aliens gibt es zu sehen, einer davon wird offenbar auch die Rolle des Antagonisten einnehmen. Als Release-Termin wird der Frühling 2017 genannt, eine Verschiebung wird es also voerst wohl doch nicht geben.

Das verrät die Andromeda Initiative