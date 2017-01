Der Mehrspieler von Mass Effect: Andromeda wird sich vor Release in einer Beta testen lassen. Details soll es noch im Januar 2017 geben, die Anmeldung ist bereits jetzt möglich.

Von Stefan Köhler |

Mass Effect: Andromeda wird wie Mass Effect 3 mit einem Online-Modus ausgeliefert. Vor der Veröffentlichung soll es eine Beta geben.

Biowares Sci-Fi-Actionspiel Mass Effect: Andromeda wird neben der Einzelspieler-Story auch einen Multiplayer-Modus bieten. Der soll sich noch vor Release in einer Beta ausprobieren lassen, die Anmeldung dazu läuft bereits seit der Ankündigung im November 2016 via Bioware Beacon. Leider wird EA die Beta - wie schon bei Titanfall 2 - nur für Xbox One und PlayStation 4 anbieten, PC-Spieler müssen sich mit Erfahrungsberichten begnügen.

Ansonsten gibt es nur wenige Informationen zum Modus, was sich aber bald ändern wird: Lead Designer Ian S. Frazier ließ via Twitter durchblicken, dass es zur Beta noch im Januar 2017 neue Details geben.

Strike Team ohne Zwang

Bisher ist bekannt, dass der Multiplayer-Modus »Strike Team« enger mit dem Einzelspieler-Modus verwoben wird. Bis auf den Ladebildschirm soll der Wechsel zwischen den Single- und Multiplayer nahtlos stattfinden und jederzeit eine Option bleiben.

Option ist auch das richtige Stichwort: Kein Spieler wird gegen seinen Willen zum Abschluss von Mehrspieler-Missionen gezwungen. Trotz des einfachen Wechsels zwischen Story und Koop soll der Spieler - anders als in Mass Effect 3 - über keine Mechanik wie das Sammeln von Kriegsressourcen für die Story zu Koop-Kämpfen gebracht werden.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Mit Multiplayer, aber ohne Disc: Mass Effect: Andromeda nur als Download-Code