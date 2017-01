Die Charaktere der Crewmitglieder spielen bei der Mass-Effect-Serie eine große Rolle. Der zweite Cinematic Trailer zu Mass Effect: Andromeda erlaubt einen ersten Blick auf die neuen Begleiter.

Von Manuel Fritsch |

EA und Bioware haben den zweiten Cnematic Trailer zum am 23. März erscheinenden Spiel Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Der Trailer stellt die Besatzung und Teammitglieder vor, die den sogenannten »Pathfinder der Menschheit« bei der Erforschung von neuen Planeten und Zivilisationen begleiten.

Alle Teamkameraden verfügen über individuelle Talente und Persönlichkeiten, die im Spiel und den Dialogen zum Tragen kommen sollen. Zwei der ersten Begleiter zu Beginn des Spiels sind Liam und Cora, die sich beide dem Pathfinder-Team auf der Arche Hyperion angeschlossen haben. Während sich Liam in der Milchstraße bereits einen Namen als Spezialist für Sondereinsätze gemacht hat, greift Cora auf ihre einzigartigen Erfahrungen mit den Asari-Matriarchinnen zurück. Zusammen mit Alec, Scott und Sara Ryder bilden sie den Kern des Pathfinder-Teams.

Mehr zum Thema: Neue Details zur PC-Version, Hinweis auf Systemanforderungen

Manche der Begleiter sind schon vor der eigenen Ankunft nach Andromeda gereist. Das Handling und Miteinander mit der Crew wird wohl nicht immer sehr einfach sein. Einer der Charaktere soll »ein Freigeist mit einer Schwäche für außerirdische Zivilisationen« sein, während Drack »selbst für kroganische Verhältnisse« ein in die Jahre gekommener, ständig nörgelnder Veteran ist, mit dem man sich rumschlagen muss. Natürlich sind auch wieder Romanzen wie in den Vorgängerspielen möglich.

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Charakterzüge, auf die sich Spieler in Mass Effect: Andromeda einstellen müssen, wenn das Spiel am 23. März 2017 erscheint.