Kommenden Monat erscheint Mass Effect: Andromeda. Im Vorfeld verrät der Lead-Designer des Science-Fiction-Rollenspiels noch einmal kleinere Details zu den Grafik-Optionen und den Design-Anpassungen.

Von Tobias Ritter |

Bis zur Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda ist es nicht mehr allzu lange hin: Am 23. März 2017 erscheint das Science-Fiction-Rollenspiel unter anderem für den PC. Und so langsam werden auch immer mehr Informationen zu den Features und Inhalten des Titels bekannt.

Auf Twitter hat nun der Lead-Designer Ian S. Frazier noch einmal nachgelegt - und in seinen Antworten auf einige Fan-Fragen weitere kleinere Details verraten.

FOV-Option und Design-Änderungen

So wird es auf dem PC möglich sein, Änderungen an der FOV-Einstellung (Field of view, Sichtfeld) vorzunehmen. Außerdem lassen sich die Icons im Dialog-Rad deaktivieren, so dass die Benutzeroberfläche in diesem Fall wieder aussehen wird wie jene in den früheren Mass-Effect-Ablegern.

Angesprochen auf im Multiplayer-Gameplay entdeckte Änderungen am Design der Kroganer äußerte Frazier zudem, dass es diverse Anpassungen an den Multiplayer-Kits geben werde. Neues Spiel, neue Regel, so Frazier, der weitere interessante Änderungen und neue Wahlmöglichkeiten verspricht.

@WhalePlayingUNO New game, new rules. Lots of interesting changes and new choices to make in our MP kits. :) — Ian S. Frazier (@tibermoon) February 4, 2017

Hinzu kommen ausgeprägte Individualisierungsoptionen an den Charakteren Scott und Sarah Ryder. Weiter ins Detail ging Frazier jedoch nicht.

Story-Hinweise: Gibt es ein Comeback von Cerberus in Mass Effect: Andromeda