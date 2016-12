Per Storykniff wird es keine Rückkehr für das Mechlab von Mechwarrior Online geben: Die Inner Sphere kennt vor 3050 keine Omnimechs, also hochkonfigurierbare Kampfeinheiten. Das von einigen Fans kritisierte Ausrüstungsmenü, das Anfänger erschlägt und als zu überladen angesehen wird, lässt sich so entschlacken. Ausrüstung wird sich konfigurieren lassen, allerdings haben bestimmte Mech-Chassis auch gewisse Rollen und gewisse Vorgaben bei der Auswahl der Waffen.