Entwickler Piranha Games hat einen neuen Teil der MechWarrior-Reihe angekündigt. Der Titel soll nur auf Singleplayer ausgelegt sein und basiert auf der Unreal Engine 4. Der Release soll 2018 erfolgen.

Mech-Fans aufgepasst: MechWarrior 5: Mercenaries wurde angekündigt. Der neueste Teil in der MechWarrior-Serie feierte sein Debüt auf der MechCon 2016 in Vancouver, Kanada. Laut Entwickler Piranha Games wird das Spiel eine eigenständige Singleplayer-Kampagne erhalten und auf der Unreal 4 Engine basieren.

Der Titel verspricht auf seiner Homepage »intensive PvE-Kämpfe in einer immersiven, karrierebasierten Söldner-Story, die vom Spieler vorangetrieben wird.« Einen ersten Ausblick auf das neue MechWarrior-Spiel erhalten Fans in dem 7 Minuten langen Gameplay-Trailer. Dort sind Szenen einer frühen Story-Mission zu sehen: die ersten Bewegungen eines Mechs sowie ein Kampf gegen einen anderen Kampfroboter.

Release soll 2018 stattfinden

Zur Story des neusten Teils der Serie ist bekannt, dass sie im Jahr 3015 spielen soll. Der Spieler nimmt die Rolle eines neuen Mech-Piloten ein, der sich im Kampf um die »Inner Sphere« - die Weltraum-Region rund um die Erde - verschiedenen Auftraggebern anschließen kann.

Erst vor Kurzem gab es neue Informationen zum Mech-Strategiespiel BattleTech. So haben die Entwickler erste Beta-Pläne bekannt gegeben und eine Story wie bei Game of Thrones versprochen. Der Titel soll 2017 erscheinen. Den Release für MechWarrior 5 gibt Piranha Games mit 2018 an. Fans von riesigen Kampfrobotern können in den nächsten Jahren also endlich wieder auf ihre Kosten kommen.

