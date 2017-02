Sony kündigte vor einiger Zeit schon eine Spiele-Verfilmung der erfolgreichen Videospiel-Reihe Metal Gear Solid von Konami an. Den Actionfilm soll Regisseur Jordan Vogt-Roberts drehen, der inzwischen für Warner das Monster-Spektakel Kong: Skull Island (Kinstart: 9. März) fertiggestellt hat.

In einem Interview mit Collider wird er auch auf die geplante Spiele-Verfilmung angesprochen und gibt für alle Fans ein erfreuliches Update zum Stand der Produktion. Demnach habe er erst kürzlich Hideo Kojima persönlich getroffen und bestätigt, dass sich derzeit ein Drehbuch in Arbeit befindet.

»Metal Gear Solid ist für mich wahrscheinlich das wichtigste Franchise auf dem Planeten. Es ist so eine geniale, eigenwillige Arbeit", bekräftigt Jordan Vogt-Roberts. Dabei sei ihm eine ori­gi­nal­ge­treue Umsetzung besonders wichtig.

»Ich werde mit allen Mitteln kämpfen, um sicherzugehen, dass das ordentlich gemacht wird. Es ist so einfach, das zu vermasseln, dass ein Studio daraus ein G.I. Joe oder ein Mission: Impossible oder etwas anderes macht, das es nicht ist. Metal Gear Solid muss genau das sein, was es sein muss, nämlich Metal Gear Solid«, so Vogt-Roberts, der offensichtlich eine großer Fan der Spiele-Reihe ist. »Das ist ein Klassiker, eine bahnbrechende Arbeit, nicht nur in Videospielen, sondern in Medien allgemein.«