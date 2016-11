Laut Angaben auf der offiziellen Webseite, erscheint bereits im Jahr 2017 eine neue Episode der Shooter-Serie Metro. Die bisherigen Entwickler von 4A Games haben sich dazu jedoch noch nicht geäußert.

Im Jahr 2017 soll angeblich eine dritte Episode der Shooter-Serie Metro erscheinen.

Bereits im nächsten Jahr soll nach Metro 2033 und Metro: Last Light eine weitere Episode der Shooter-Serie Metro erscheinen. Das geht zumindest aus einer Angabe auf der offiziellen Webseite hervor.

Dort ist eine Zeitachse der bisher veröffentlichten Bücher und Spiele zu finden. Seit kurzem können die Fans Vorbestellungen für das dritte Buch der Trilogie - Metro 2035 - aufgeben.

Besonders interessant wird es jedoch bei dem Punkt direkt darunter: Für das Jahr 2017 ist dort das »nächste Metro-Videospiel« aufgeführt. Bisher gab es jedoch keinerlei offizielle Ankündigung seitens des bisher zuständigen Entwicklers 4A Games oder des Publishers Deep Silver.

Arbeitet 4A Games an Metro 3?

Von ihm ist derzeit nur bekannt, dass es neben dem VR-Shooter Arktika.1 an mindestens einem anderen Spiel arbeitet. Zu dem aktuell noch geheimen Projekt gab es vor einigen Wochen die ersten Teaser in Form von kleinen Bildausschnitten. Diese deuteten darauf hin, dass 4A Games wohl an einer Art Weltraum-Shooter arbeitet, was sich mit Aussagen des Studios aus dem Jahr 2014 deckt. Von einem weiteren Metro-Spiel ist bisher allerdings nie die Rede gewesen.

Bisher ist auch noch nicht viel über die dritte Episode bekannt: Laut Angaben auf der offiziellen Webseite soll es mit seiner Story genau dort ansetzen, wo das Buch Metro 2035 endet.

