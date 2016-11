Das Kultspiel Minecraft wird für's Kino verfilmt. Einen Regisseur gibt es bereits, jetzt gibt es Gerüchte über eine erste Besetzung: Comedy-Star Steve Carell. Doch wie sieht seine Rolle eigentlich aus?

Von Vera Tidona |

Das Kultspiel Minecraft wird für's Kino verfilmt - und Comedy-Star Steve Carell soll die Hauptrolle spielen.

Zum Thema Minecraft ab 8,91 € bei Amazon.de Das Filmstudio Warner Bros. bringt das beliebte Videospiel Minecraft des Entwicklers Mojang in die Kinos. Noch ist nicht klar, ob es sich dabei um eine Realverfilmung oder einen Animationsfilm handelt.

Jetzt werden erste Gerüchte über eine Besetzung bekannt. Demnach ist der Comedy-Star Steve Carell (The Office) für eine Hauptrolle vorgesehen, möchte jetzt Variety erfahren haben. Nähere Details auch über die Handlung sind noch geheim, so dass nicht eindeutig klar ist, ob der Star nun selbst vor der Kamera stehen wird, oder vielmehr seine Stimme einer animierten Hauptfigur leiht.

Minecraft-Film für 2019 angekündigt

Die Regie übernimmt Rob McElhenney (It's Always Sunny In Philadelphia), der mit Jason Fuchs (Wonder Woman) auch das Drehbuch schreiben wird.

Lediglich ein US-Kinostarttermin für den 24. Mai 2019 steht bereits fest. Weitere Details dürften sicherlich in Kürze folgen.

Mehr dazu: Sieben Jahre Minecraft - GameStar-Umfrage zum Kultspiel