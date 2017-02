Welche Hardware benötigt die PC-Version von Mittelerde: Schatten des Krieges? Die Antwort darauf gibt es jetzt in Form der offiziellen Systemanforderungen.

Von Andre Linken |

Die PC-Systemvoraussetzungen für Mittelerde: Schatten des Krieges sind bekannt.

Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Actionspiels Mittelerde: Schatten des Krieges gibt es jetzt die Angaben zu den Systemanforderungen.

So benötigen Sie mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher, um sich überhaupt in das neue Abenteuer in Mittelerde stürzen zu können. Zudem sollte eine GeForce GTX 670 beziehungsweise eine Radeon HD 7950 in Ihrem Rechner stecken. Die empfohlene Hardwarekonfiguration für Mittelerde: Schatten des Krieges ist natürlich ein gutes Stück höher angesetzt. Hier die Übersicht:

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 7 SP1

Intel i5-2550K 3,4 GHz

8 GByte Arbeitsspeicher

GeForce GTX 670 oder Radeon HD 7950

DirectX 11

60 GByte freier Festplattenplatz

Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Windows 10 (Version 14393.102 oder höher)

Intel Core i7-3770 3,4 GHz

16 GByte Arbeitsspeicher

GeForce GTX 970, GeForce GTX 1060, Radeon R9 290X oder Radeon RX 480

DirectX 11

60 GByte freier Festplattenplatz

Breitband-Internetverbindung

Mehr: Mittelerde: Schatten des Krieges - Actionspiel in verschiedenen Editionen, hier vorbestellen