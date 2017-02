Das Spiel Mothergunship möchte die beiden Genres Bullet-Hell und klassische Ego-Shooter miteinander vereinen. Der erste Ankündigungstrailer macht Appetit auf mehr.

Von Manuel Fritsch |

Die Macher von Tower of Guns haben ihr neues Spiel Mothergunship vorgestellt. Terrible Posture Games agieren dabei als Entwickler, vertrieben wird das Spiel von Grip Digital. Die wilde Genre-Mischung aus Bullet-Hell und Ego-Shooter soll noch dieses Jahr für PC (digital via Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht.

Ziel des Spiels ist es, mit individuell angepassten Waffen, die über eine Ingame-Crafting-Mechanik modelliert werden können gegen große Alienhorden und riesige Bossgegner zu bestehen, die Bullet-Hell-typisch mit einer hohen Anzahl an Schüssen den Bildschirm überfluten. Gute Nachrichten für Multiplayer-Fans: Der Titel soll auch im kooperativen Modus gespielt werden können.

Einen ersten Eindruck des Gameplays liefert der oben eingebundene Vorstellungstrailer.

