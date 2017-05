Die Physik. Anders als bei Warband gibt's jetzt eine realistische Physik. Klingt erstmal nach einer kleinen Neuerung, aber wenn sie mit einer Reiterei aus 200 Leuten in Keilformation mitten in einen Pulk aus Banditen reinreiten, dann ist das Wumms-Gefühl (tm) einfach göttlich. Und man kann Aufprallkraft strategisch einsetzen, um Fußsoldaten aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Die Weltkarte. Mount & Blade 2 wird knapp viermal so groß wie der Vorgänger - und der hatte schon eine ziemlich große Welt, die man als Recke bereisen konnte. Ob in der Wüste oder im eiskalten Norden: Bannerlord will eine gigantische Mittelalterwelt erschaffen. Und diesmal gibt's auch dynamische Jahreszeitenwechsel , sodass sich die Landkarte fortwährend ändert.

Lebendige Ortschaften. In Warband gab's in jeder Ortschaft in der Regel nur zwei spannende NPCs: Einen alten Weisen als Questgeber - und einen nervösen Mann, der sich als Verbrecher entpuppt und verhauen werden sollte. Bannerlord erweitert das massiv. Jetzt gibt's in den Städten sogar Unterfraktionen wie Gangster, Händlergilden, Bauern und so weiter. Und dazu jede Menge Quests, mit denen man die eine Fraktion glücklich und die andere wütend macht. Zumindest versprechen das die Entwickler.