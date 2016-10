Trotz massiver Kritik und Vorwürfen des irreführendes Marketing: No Man's Sky hat sich hervorragend Verkauft - besonders als digitale Version auf den Konsolen. Insgesamt wurden im August dieses Jahres 6.1 Milliarden Dollar Umsatz mit digitalen Spielen erzielt.

Von David Gillengerten |

No Man's Sky erzielte im August Einnahmen von 78 Millionen Dollar.

No Man's Sky war ein voller Erfolg - zumindest finanziell. Einem Report der Analyse-Seite SuperData Research zufolge generierte die Download-Version des Spiels von Entwickler Hello Games 78 Millionen Dollar Einnahmen im August. Das sind umgerechnet fast 70 Millionen Euro. Das Weltraum-Erkundungsspiel war somit das zweit umsatzstärkste digitale Spiel im Konsolen-Bereich. Nur Call of Duty: Black Ops 3 erzielte mehr Einnahmen.



16 Prozent mehr Verkäufe von digitalen Spielen

Auf dem PC reichte es für No Man's Sky nur auf Platz sechs. Im Gegensatz zur Konkurrenz wie League of Legends, World of Warcraft und Overwatch handelt es sich aber um den einzigen Single-Player-Titel, der es überhaupt in die Top-10 geschafft hat. Im Bereich des Mobile Gaming ist weiterhin Pokémon GO ungeschlagener König. Wie Superdata bekannt gab, erwirtschaftet der mobile Markt im August Einnahmen in Höhe von 3.4 Milliarden Dollar (3 Milliarden Euro)

Weiterhin das umsatzstärkste Spiel auf dem mobilen Markt: Pokémon Go

Insgesamt wurden allein im August 2016 6.1 Milliarden Dollar (5.4 Milliarden Euro) umgesetzt. Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ein Plus von elf Prozent. Während die digitalen Umsätze auf dem PC- und Konsolen-Markt stark stiegen, verzeichnete der MMO-Bereich weniger Wachstum. So konnten sich Free-to-play-Titel um nur acht Prozent auf 1.4 Milliarden Dollar (1.2 Milliarden Euro) steigern. Kostenpflichtige MMOs verloren sogar vier Prozent Umsatz, der nun bei 226 Millionen Dollar (201 Millionen Euro) liegt.

Die komplette Übersicht von Superdata Research:

PC

League of Legends World of Warcraft CrossFire Dungeon Fighter Online Overwatch No Man's Sky World of Tanks DOTA 2 Fantasy Westward Journey Online II Counter-Strike: Global Offensive

Consoles

Call of Duty: Black Ops III No Man's Sky Grand Theft Auto V FIFA 16 Madden NFL17 Tom Clancy's The Division Overwatch Star Wars: Battlefront Uncharted 4: A Thief's End Fallout 4

Mobile