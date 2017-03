Nach den letzten großen Updates hat sich die Stimmung im Subreddit von No Man’s Sky entscheidend gebessert. Mehr und mehr Spieler denken über eine Rückkehr in das Weltraumspiel von Hello Games nach.

Von Andre Linken, Dom Schott |

Die Stimmung im Subreddit von No Man's Sky hat sich positiv gewandelt.

Eine Zeit lang war das Subreddit von No Man's Sky sicherlich einer der unangenehmsten Orte des Internets: Teils schwer beleidigende Witze und Anfeindungen gegen die Entwickler von Hello Games reihten sich an Schimpftiraden und beleidigte Monologe von wütenden Spielern.

Nachdem das Team in der jüngeren Vergangenheit mehrere umfangreiche Updates für No Man's Sky veröffentlicht haben, hat sich die Stimmung in dem Subreddit gewandelt. Spieler teilen haufenweise Bilder von ihren Planeten, was dank des neu eingeführten Foto-Modus so leicht wie noch nie fällt.

Offen bleibt die Frage, ob sich die neu gewonnene Euphorie auch in steigenden Spielerzahlen manifestieren wird. Die Rückkehr in das Subreddit jedenfalls lohnt sich wieder mehr als möglicherweise je zuvor.

Nach dem letzten Pathfinder-Update, das umfangreicher war, als wir erwartet hatten, lassen sich die Entwickler wohl wieder für eine ganze Weile nicht in die Karte blicken. Wir werden uns wohl überraschen lassen müssen, welche Neuerungen im nächsten Update stecken.

