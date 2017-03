Dank dem Update 1.22 für No Man's Sky können die neuen Exocraft-Fahrzeuge ab sofort auf jedem Planeten gespawnt werden.

Mit dem umfangreichen Path-Finder-Update 1.20 für No Man's Sky haben die Entwickler vor kurzem unter anderemeingeführt. Allerdings konnten die Spieler sie bisher nur auf ihrem Heimatplaneten »herbeirufen«. Genau das wurde jetzt geändert.

Mit dem just veröffentlichten Update 1.22 für No Man's Sky hat das Team von Hello Games das Feature auf Wunsch der Fans erweitert. Somit ist es ab sofort möglich, die besagten Vehikel auf jedem beliebigen Planeten spawnen zu lassen und mit ihnen auf Erkundungsfahrt zu gehen. Außerdem haben die Entwickler einige seltene Bugs beseitigt, die im schlimmsten Fall zum Absturz des Spiels führen konnten. Hier die vollständige Liste der Änderungen:

Exocraft Geobays can now be crafted on any planet - this means vehicles can be summoned anywhere (whereas previously, vehicles could only be summoned on your home planet).

HUD markers have been added to allow you to easily navigate back to an Exocraft Geobay

Fixed a bug that caused vehicle weapons and mining lasers not to drain charge

Fixed an issue which could cause the Starship cockpit to vanish when exiting

Fixed some freighter door texture issues

Fixed a rare crash when scanning from a vehicle

Fixed a rare crash when feeding creatures

Fixed an issue which caused weapons to miss-fire when using Plasma Launcher