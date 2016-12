Das Hockey-Arcadespiel Old Time Hockey setzt voll auf den Charme von Retro: Schlägereien, Hockey der 70er ohne Helme und Couch-Koop stehen im Fokus des Titels. Anfang 2017 soll das Sportspiel erscheinen.

Old Time Hockey feiert die Hockey-Ära, in der noch ohne Helm gespielt wurde.

In Vancouver mag derzeit kein gutes Hockey gespielt werden, dafür hat das Vancouver Studio V7 Entertainment das interessant aussehende Hockeyspiel Old Time Hockey angekündigt. Mit einem Release via Steam wird auch die lange Durststrecke für PC-Spieler beendet, die Hockey mittlerweile nur noch über Manager zu Gesicht bekommen.

Old Time Hockey ist dabei keine Konkurrenz und EAs Simulation NHL 17, sondern feiert das Arcade-Sportspiel-Genre mit einer kräftigen Portion Nostalgie: Optisch und beim Gameplay ist Old Time Hockey an den Klassiker NHL 94 angelehnt, gespielt wird in den 70ern. Statt der NHL gibt es die Bush Hockey League, ein doppeldeutiger Slangbegriff für wirklich mieses Hockey.

Und wirklich mieses Hockey wird geboten: Mit viel Humor werden die 70er auf die Schippe genommen, in denen ohne Helm gespielt wurde und schmutzige Checks, Kämpfe zwischen Torhütern und Schlägereien zwischen allen Spielern zum guten Ton gehörten. Im Ankündigungstrailer unterhalb läuft selbstverständlich Stompin' Tom Connors Hockey Song.

Storymodus und Couch-Coop

Spieler können im Storymodus Hockey der 70er in seiner ganzen Güte erleben: Busfahrten von Spiel zu Spiel, Zeitungsberichte über die aktuelle Saison und der Kampf um die Moral des eigenen Teams machen diesen Spielmodus aus. Natürlich geht es schlussendlich um die Krone der aktuellen BHL-Saison.

Wer lieber mit Freunden ganz klassisches Arcade-Hockey auf der Couch erleben möchte, soll mit Old Time Hockey ebenfalls glücklich werden. Bis zu vier Spieler können gegeneinander oder kooperativ antreten. Einen Online-Modus wird es definitiv nicht geben.

Auch wenn es mit der BHL keine richtige Lizenz gibt: Die Stadien sollen an die Klassiker des Hockey erinnern, Vorbilder sind beispielsweise Joe Louis Arena, Montreal Forum und Maple Leaf Garden.

Steuerung: Beer Mode

Beim Gameplay will man alle Spieler nach Möglichkeiten ansprechen: »Two Button« und »Retro« bieten klassisches Arcade-Hockey mit nur zwei bis drei Knöpfen für schnell erlernbares Gameplay. Wer lieber auf moderne Steuerung setzt, aktiviert »Advanced« und führt schmutzige Stockschläge manuell aus.

Und dann wäre da noch »Beer Mode«: Laut den Entwicklern gehören Bier und Hockey einfach zusammen. Mit dieser Steuerungsoption benötigt man nur eine Hand zur vollen Kontrolle - die andere Hand hält die Bierflasche.

Old Time Hockey soll im Frühjahr 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Zur offiziellen Webseite von Old Time Hockey.