Der Virtual-Reality-Shooter-Strategiemix Out of Ammo bekommt eine Standalone-Erweiterung. Out of Ammo: Death Drive to Italica lässt die Spieler gegen Zombies antreten. Danach ist für Dean Hall aber Schluss mit Virtual-Reality.

Von Tobias Ritter |

Out of Ammo: Death Drive to Italica ist das neue »Spiel« von Dean Hall. Der DayZ-Erfinder setzt einmal mehr auf Zombies.

Das Zombie-Thema scheint Dean Hall nicht loszulassen: Der Erfinder des Online-Survival-Zombiespiels DayZ bringt demnächst mit Out of Ammo: Death Drive to Italica eine Standalone-Erweiterung für sein Virtual-Reality-Spiel Out of Ammo auf den Markt.

Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Bisher ist nur von Anfang 2017 die Rede. Nach den insbesondere aus finanzieller Sicht schlechten Erfahrungen mit dem Hauptspiel wird sich Halls Studio RocketWerkz anschließend aber vorerst aus der unlukrativen Virtual-Reality-Entwicklung zurückziehen.

Darum geht's in Out of Ammo: Death Drive to Italica

Hall und sein Team beschreiben das neue Projekt mit »Edgar Wright führt bei Planet Terror Regie«. Zur Erklärung: Wright ist als Regisseur für Endzeit-Filme wie Shaun of the Dead, The World's End und Attack the Block bekannt. Planet Terror wiederum ist ein Action- und Horrorfilm aus dem Jahr 2007.

Passend dazu sind dann auch die Inhalte: Es gibt eine storybasierte Kampagne mit Zombies, neue Freeplay-Maps, neue Waffen (u.a. Cricket-Schläger) und neue Strukturen wie Geschütze, Barrikaden und Türme. Hinzu kommt ein Pub als Schauplatz.

Out of Ammo: Death Drive to Italica erscheint Anfang 2017 und kann auch ohne das Hauptspiel gespielt werden.