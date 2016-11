Die Entwickler des Outcast-Remakes haben neue Screenshots für ihr Spiel veröffentlicht. Darin zu sehen sind zwei unterschiedliche, beeindruckende Klimazonen des Titels.

Von David Gillengerten |

Entwickler Appeal Studios haben neue Screenshots zu Outcast: Second Contact veröffentlicht. Sie zeigen die unterschiedliche Vegetation des Spiels.

Drei Monate ist es nun her, dass es neues Material zum Remake des Voxel-Klassikers Outcast aus dem Jahre 1999 gab. Das Spiel mit dem Titel Outcast: Second Contact befindet sich aktuell bei Appeal Studio in der Entwicklung.

Nun gibt es jedoch neues Material in Form von zwei Screenshots, die auf der Seite outcast-universe.com veröffentlicht wurden. Dort zu sehen sind Aufnahmen von zwei der unterschiedlichen Landschaften im Spiel.

Outcast: Second Contact neuer Screenshot #1

Das erste Bild zeigt die tropische Vegetation von Shamazaar. Die Region auf dem Planeten Adelpha war im Original für seine religiösen Aktivitäten bekannt. Auf dem Screenshot springt vor allem die grafisch ansprechende Vegetation und das hübsch anmutende Wasser ins Auge. In weiter Ferne sind neben großen Felsen auch die beiden Monde des Planeten zu sehen. Wer genau hinschaut, entdeckt sogar Protagonist Cutter Slade.

Outcast: Second Contact neuer Screenshot #2

Das ist im zweiten Screenshot nicht ganz so schwer, schließlich steht der Protagonist seiner Rolle entsprechend im Mittelpunkt der Aufnahme. Er hat im Vergleich zum Original mehr Haarpracht spendiert bekommen und seine Hose besitzt nun Taschen. Es soll sich dabei aber noch nicht um das finale Design des Charakters handeln.

Um ihn herum ist die Schneewelt von Ranzaar zu sehen. Sie fungiert als Einstiegspunkt im Spiel und weist im Vergleich zum Original-Outcast wesentlich mehr Details auf. Das ist besonders an der zerstörten Brücke und an der mit schneebedeckten Vegetation zu sehen.

Outcast: Second Contact soll im März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Es ist der zweite Anlauf für ein Remake des Klassikers