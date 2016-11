Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Battle.net-Login derzeit nicht möglich - Overwatch, WoW und co. nicht spielbar

Wer sich in Overwatch oder World of Warcraft einloggen möchte, der schaut derzeit in die Röhre. Probleme mit den Authentifizierungsservern machen einen Login scheinbar unmöglich.

Von Julius Busch |