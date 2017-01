Auf dem spanischen Twitter-Account von Overwatch war für kurze Zeit der vollständige Trailer zum Event Overwatch »Year of the Rooster« zu sehen. Das Video enthüllt den genauen Termin und bestätigt den Capture-the-Flag-Spielmodus.

Von Andre Linken |

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Kurz vor dem Startschuss für das Event »Year of the Rooster« im Shooter Overwatch gibt es neue Details.

Die stammen aus dem vollständigen Event-Trailer, der laut einem Bericht von Mein-MMO.de für kurze Zeit auf dem spanischen Twitter-Account von Overwatch zu finden war. Da wohl jemand etwas zu voreilig, denn mittlerweile ist das Video dort wieder verschwunden.

Allerdings haben einige Fans schnell genug geschaltet und den Event-Trailer gesichert, um ihn wenig später via YouTube zu veröffentlichen. Das Video bestätigt alle bisher bekannten Details zu den neuen Skins, Sprays und Siegerposen. Außerdem geht daraus der konkrete Zeitrahmen für das Event hervor: Demnach findet das »Year of the Rooster« vom 24. Januar bis zum 13. Februar 2017 statt.

Ebenfalls interessant: Overwatch - Ana und D.Va werden abgeschwächt

Des Weiteren wird es definitiv einen Capture-the-Flag-Spielmodus geben. Der ist den Trailerszenen zufolge jedoch nicht - wie zunächst vermutet - nur auf Tracer beschränkt. Weitere Informationen zu dem neuen Modus gibt es allerdings noch nicht.

Sie finden den besagten Trailer oberhalb dieser Meldung.