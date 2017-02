Overwatch - Schauspieler Terry Crews übt schon für Doomfist-Rolle

In Overwatch ist der mysteriöse Held Doomfist schon seit dem ersten Trailer ein Thema. Sollte er ins Spiel kommen, so will unbedingt der Schauspieler Terry Crewes diese Rolle haben.

Von Jürgen Stöffel |