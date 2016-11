Blizzard stellt die Arbeit an First Strike ein. Der Prequel-Comic ist damit gestorben. Die Vorgeschichte von Overwatch und seinen Helden soll trotzdem noch erzählt werden.

Von Christian Fritz Schneider |

Overwatch: First Strike sollte die Vorgeschichte von Overwatch erzählen. Doch jetzt hat Blizzard die Arbeit am Prequel eingestellt.

Zum Thema Overwatch ab 5,67 € bei Amazon.de Schade: Blizzard hat die Arbeit am Prequel-Comic Overwatch: First Strike eingestellt. Laut Overwatch-Chefschreiber Michael Chu hat man sich entschieden, die Geschichte in eine andere Richtung zu entwickeln.

Der First-Strike-Comic sollte mehr über die Omnic-Krise viele Jahre vor den aktuellen Ereginisse im Shooter Overwatch erzählen. Im Mittelpunkt der Geschichte hätten Soldier: 76, Torbjorn, Reaper und Reinhardt gestanden. Autor war Blizzard-Schreiber Micky Neilson, Zeichner Ludo Lullabi.

Da man die Geschichte von Overwatch in den letzten Monaten aber intern sehr erweitert habe, würde der First-Strike-Comic nicht mehr passen. Selbst wenn der Kern der Story von den frühen Tagen von Overwatch unverändert bleiben soll.

Comic gestorben, die Geschichte nicht

Chu macht in seinem Statement zur Einstellung des Comics aber Hoffnung, auf kommende Story-Inhalte für Overwatch. Laut seiner Aussage sind mehrere Geschichten in Arbeit, die mehr über die Welt und die Helden verraten. Ob es sich dabei um andere Comics, neue Render-Kurzfilme oder gar eine TV-Serie handelt, lässt er allerdings offen.

Mehr Details sollen wir in den nächsten Monaten erfahren.

Overwatch ausprobieren: Dieses Wochenende kostenlos spielen