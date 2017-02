Die Entwickler von Paragon haben in einem Blog-Eintrag ihre Pläne für das kommende Jahr veröffentlicht. Außerdem haben sie unter anderem die Spielerzahl für das Jahr 2016 bekannt gegeben.

Von David Gillengerten |

Dank dem Monolith-Patch konnte Paragon ein starkes Wachstum bei den aktiven Spielern vermelden. Dies wurde nun noch einmal bestätigt.

»Wir sind begeistert über das Wachstum des Spiels und den Fortschritt, den wir bisher gemacht haben.« Die Entwickler von Epic Games geben sich in ihrem Blog-Eintrag zu den Plänen von Paragon für das Jahr 2017 durchaus zufrieden. In einer Zusammenfassung des Jahres 2016 zeichneten sie vorab die Entwicklung des MOBAs nach.

Demnach besitzt das Spiel 5,7 Millionen registrierte Nutzer, von denen 832.000 aktiv spielen. Vor dem Monolith-Patch im November habe sich die Zahl noch auf einem Niveau von 650.000 Spielern bewegt. Außerdem wurden im vergangen Jahr 25 neue Helden und 132 Updates veröffentlicht.

2017 bringt neue Spiel-Modi und viele Verbesserungen

Mit entsprechend breiter Brust gehen die Entwickler auf die Aussichten in 2017 ein: Ihnen zufolge soll weiterhin alle drei Wochen ein neuer Held für Paragon erscheinen. Davon wird die Mehrheit Fernkämpfer sein, da es in letzter Zeit laut den Entwicklern zu viele Nahkämpfer gegeben hat.

Außerdem arbeite man aktuell schon an einem Re-Design des Karten-Systems sowie an zwei neuen Spielmodi: Einem PvP-Modus, der auf schnelle Matches setzt und einem PvE-Modus, in dem man mit Spielern gegen den Computer kämpft. Ebenfalls für 2017 geplant sind neue Skins und Variationen für Helden, neues Match-Making sowie Ranked-Spiele.

Nach Monolith-Update: MOBA ist erfolgreich, aber umstritten

Die ausführliche Liste alle Änderungen findet ihr auf der Homepage von Epic Games.