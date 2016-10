Vorbesteller der Freizeitparksimulation Planet Coaster von Frontier können bereits ab heute in das Alpha-Testwochenende starten. Begleitet wird die Testphase von etlichen Streams und Community-Events.

Von Manuel Fritsch |

Planet Coaster erscheint im November, dieses Wochenende gibt es einen Alpha-Test, der von mehreren Streams und Community-Events begleitet wird.

Frontier haben bekannt gegeben, dass alle Vorbesteller und Besitzer der Planet Coaster Thrillseeker Edition ab sofort am Alpha-Test der Achterbahnbau-Simulation teilnahmeberechtigt sind. Das Testwochenende läuft vom 6. Oktober bis zum 10. Oktober 2016.

Unter dem Oberbegriff »Party in the Park« werden die Entwickler die Testphase medial begleiten. Auf YouTube und in Community-Livestreams sollen die besten User-Kreationen zu einem gemeinsamen Projekt zusammengeführt und kommentiert werden. Eine vollständige Übersicht aller Aktivitäten gibt es auf der begleitenden Webseite.

Das Spiel erscheint am 17. November 2016 exklusiv für den PC.