Das erste Monats-Update für PlayerUnknown's Battlegrounds ist jetzt auch auf den Live-Servern verfügbar. Es gibt neue Inhalte und Performance-Verbesserungen.

Der erste Monats-Patch für Playerunknown’s Battlegrounds bringt unter anderem eine neue Waffe ins Spiel: Die KRISS Vector Maschinenpistole.

Nach einem Tag des ausgiebigen Testens durch die Community auf dem neu eingerichteten Testserver ist der erste Monats-Patch für PlayerUnknown's Battlegrounds nun auch auf den regulären Servern des Battle-Royale-Shooters verfügbar.

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Bluehole Studio die Spielserver am heutigen 20. April um 10:00 Uhr vom Netz genommen, um das neue Update aufzuspielen. Heruntergeladen wird die Aktualisierung über den Steam-Client. Die Download-Größe beträgt 5,3 Gigabyte.

Neue Inhalte und Performance-Verbesserungen

Was der Patch mit sich bringt, war bereits im Vorfeld bekannt. Da es sich um ein Monats-Update handelt, sind neue Inhalte mit dabei - darunter ein Motorrad mit Beiwagen und die KRISS Vector als neue Waffe.

Außerdem gibt es Performance-Verbesserungen am Client und am Server sowie Fehlerbehebungen und Optimierungen an der Benutzeroberfläche. So sind nun die Map-Marker von Teammitgliedern für alle sichtbar, die Namen der Teammitglieder werden auf der Übersichtskarte angezeigt und der Wiederbelebungs-Counter stoppt beim Wiederbeleben.

Eine komplette Übersicht aller Änderungen und Neuerungen gibt es in den offiziellen Patchnotes, die unter anderem auf Steam einsehbar sind.

Bekannte Probleme

Mittlerweile sind die Live-Server übrigens wieder am Netz. Der jüngste Patch für die Early-Access-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds ist also ab sofort offiziell spielbar. Einige Probleme gibt es aber trotz Testphase noch: Die Reifen des Motorrads können nicht zerschossen werden und das Zweirad lehnt sich beim Geradeausfahren samt Beiwagen leicht nach rechts. Außerdem sind einige Texte im Spiel falsch übersetzt.

