Die Slightly Mad Studios stellen im neu veröffentlichten Gameplay-Trailer den Rallycross-Offrode-Modus von Project CARS 2 vor.

Zum Thema Project Cars 2 ab 59,99 € bei Amazon.de Bandai Namco gibt bekannt, dass die Motorsport-Disziplin »Rallycross« mit einer Vielzahl an Strecken und lizensierten Fahrzeugen Teil von Project CARS 2 sein wird, das Ende 2017 erscheinen soll. Beim Rallycross versuchen die Fahrer Motoren mit bis zu 600 Pferdestärken zu beherrschen. Dabei ist es nicht unüblich, dass die Autos Sprünge von über 20 Meter hinlegen.

Einen ersten Gameplay-Trailer, der die Rallycross-Action in Project CARS 2 vorstellt, finden Sie im Kopf dieser Meldung.

Für die Rallycross-Entwicklung von Project CARS 2 hat das Entwicklerstudio Slightly Mad Studios Mitchell deJong und Oliver Eriksson, zwei Rennstars von Honda Factory Global Rallycross, als Berater mit an Bord geholt. Außerdem sind die Entwickler eine technische Partnerschaft mit den Arbeitgebern der beiden Rennfahrer eingegangen, dem berühmten OMSE Team. Das Team konnte sich in der Vergangenheit bereits 19 Medaillen der X-Games-Extremsportveranstaltungen sichern und hat bereits jeden Rallycross-Meisterschaftstitel in den USA gewonnen.