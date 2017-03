Ab sofort können Sie sich zum geschlossenen Betatest von Quake Champions anmelden. Die Beta soll bereits in wenigen Wochen beginnen.

Von Johannes Rohe |

Die Helden in Quake Champions setzen auf unterschiedliche Fähigkeiten. Bald können wir sie in der Beta selbst ausprobieren.

Ab sofort können Sie sich auf der Website Quake.com für den geschlossenen Betatest von Quake Champions anmelden. Die Closed Beta soll bereits in wenigen Wochen beginnen.

Zur Registrierung müssen Sie lediglich eine Email-Adresse angeben und sich damit einverstanden erklären, den Bethesda-Newsletter zu beziehen. Ob wirklich alle angemeldeten Spieler automatisch an der Beta teilnehmen dürfen, sobald diese startet, ist derzeit noch nicht ganz gesichert. Wir haben bereits bei Bethesda nachgefragt und werden diese News aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

Zur Einstimmung haben Bethesda und id Software einen neuen Trailer zu Quake Champions veröffentlicht. In den kommenden Wochen will man in weiteren Videos einzelne Spielinhalte beleuchten. Am kommenden Mittwoch soll der Nyx im Champion-Trailer vorgestellt werden, am Tag darauf die Arena Blood Covenant.

Quake Champions setzt auf die alten Stärken der Reihe: rasante Geschwindigkeit, Skill-Moves und fetzige Arena-Kämpfe. Hinzu kommen neue Helden mit eigenen Spezialfähigkeiten und Eigenschaften, die Champions. Als Releasetermin ist bisher nur 2017 bekannt.