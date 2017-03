Massig Neuigkeiten zum Multiplayer-Shooter von id Software: Auf Steam haben Fans von Quake Champions viele Informationen zum Spiel zusammengetragen. Darunter sind auch einige bisher unbekannte Fakten.

Heldin Nyxe ist nur eine von vielen Helden, die im kommenden Quake Champions kämpfen sollen.

Der Titel des Guides, der insbesondere von Steam-Nutzer »idL windam« zusammengetragen wurde, lautet »Quake Champions basic infos«. Dort sind alle bisher bekannten Helden, Skills, Waffen, Maps, Ingame-Währungen sowie weitere Informationen aufgeführt.

Neben schon bekannten Fakten enthält der Steam-Post aber auch viele, bisher unbekannte Neuigkeiten. So führt der Guide unter anderem viele Helden auf, die erst in den kommenden Wochen offiziell vorgestellt werden sollen. Aber auch ausführliche Statistiken und Details zu den Waffen und Arenen sind in ihm enthalten.

Die Informationen über Quake Champions hat »idL windam« zusammen mit anderen Nutzern unter anderem von der PAX East 2017 zusammengetragen. Wer einen sehr ausführlichen Post zum kommenden Multiplayer-Shooter von id Software sucht, sollte sich diesen Guide auf jeden Fall anschauen.

