Bethesda hat bekannt gegeben, dass Quake Champions vom 11. bis zum 21. Mai im Rahmen eines sogenannten Techtest für alle interessierten Spieler zugänglich gemacht wird.

Von Manuel Fritsch |

Vom 11. bis 21. Mai veranstalten Bethesda und id Software einen großangelegten Stresstest zum aktuell nur in der Closed Beta verfügbaren Arenashooter Quake Champions. Während dieses Zeitraums ist der Zugang für alle, die sich in die Arenen stürzen möchten, direkt nach einer kurzen Anmeldung möglich.

Anders als bisher kann für die gesamte Dauer des Tech-Tests auf das Spiel zugegriffen werden. Außerdem wird die Vertraulichkeitsvereinbarung der Closed-Beta-Teilnehmer am 12. Mai aufgehoben. Der Tech-Test kann also ab Freitag, den 12. Mai gestreamt, aufgenommen sowie öffentlich geteilt und diskutiert werden.

Der Sacrifice-Modus

Weiterhin wird ab dem 11. Mai ein neuer Modus in Quake Champions eingeführt: In »Sacrifice« kämpfen Teams aus jeweils vier Spielern gegeneinander. Spieler sollten ihre Teams geschickt zusammenstellen und ihre Champions weise wählen, wenn sie in diesem neuen Modus als Sieger hervorgehen möchten.

Mehr zum Thema: Quake Champions - Impressive!

Um am großangelegten Tech-Test teilzunehmen, müssen sich Spieler lediglich auf der Webseite Quake.com registrieren, um einen Code zu erhalten.