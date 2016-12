Neuigkeiten zum neuen Spiel der Remedy Entertainment Studios. Infos zum Setting fehlen noch, aber es steht fest, dass es sich um ein kooperatives Multiplayerspiel handeln wird.

Thomas Puha von Remedy Entertainment hat wie versprochen in einem Blogpost zum Jahresabschluss Neuigkeiten zum nächsten großen Projekt des Studios der Quantum-Break-Macher bekannt gegeben. Das Projekt hat noch keinen Namen und hört intern auf den Namen P7, was für »Project 7« steht.

Laut Puha entsteht das Spiel im »mysteriösen« dritten Stock des Studios und alle Wände seien mit Konzeptzeichnungen gepflastert. Das Team befände sich aktuell in der Prototypen-Phase um herauszufinden, was ein Remedy-Spiel eigentlich ausmacht:

Our second game in development, Project 7 or P7 (for a lack of a better name) is taking shape on the mysterious third floor of our studio, where the walls are covered with moody concept art. The team is currently prototyping and refining what a Remedy game essentially is.