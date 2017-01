Der erste DLC im zweiten Jahr von Rainbow Six Siege hat einen Release-Termin: Operation Velvet Shell erscheint am 7. Februar und enthält eine neue Karte sowie zwei Operator – wie immer alles kostenlos.

Nach dem großen Erfolg von Rainbow Six Siege und den immer noch steigenden Spielerzahlen, bekommt der Taktik-Shooter auch 2017 noch Nachschub in Form von vier neuen thematischen DLC-Paketen und Updates.

Den Anfang macht Operation Velvet Shell mit Spanien-Schwerpunkt, dessen Release-Termin jetzt bekannt gegeben wurde: Die Erweiterung erscheint am Dienstag, den 7. Februar kostenlos für PC, PS4 und Xbox One.

Enthalten sind zwei neue Operator der spanischen Spezialeinheit GEO. Wie immer finden je ein neuer Angreifer und ein neuer Verteidiger den Weg ins Spiel und mischen mit neuen Gadgets bzw. Spezialfähigkeiten das Meta-Game auf. So kann der bereits vorgestellte Jackal Fußabdrücke von Feinden sehen. Über Mira, den vermeintlichen zweiten Operator, gibt es bislang lediglich Spekulationen.

Die neue Map Coastline (»Küste in der deutschen Version) ist auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza angesiedelt und bietet einen interessanten Mix aus Luxus-Villa mit Pool und Bar und einer mittelalterlichen Burgruine. Coastline kann sowohl in den PvP-Modi sowie als Terrorist-Hunt-Map gespielt werden und kommt in Tag- und Nachtvarianten daher.

Wer Rainbow Six: Siege noch nicht besitzt, kann am kostenlosen Test-Wochenende zwischen dem 2. und 5. Februar ein paar Probe-Matches absolvieren und den erspielten Fortschritt beim Kauf mit 50% Rabatt gleich mitnehmen.

Wie es im Laufe des Jahres weitergeht und welche Länder die nächsten Operator stellen, verrät die Release-Roadmap für Rainbow Six 2017.