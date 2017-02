»Verbotenes Filmmaterial 1« ist der erste DLC zu Resident Evil 7. Wir lösen für Sie das komplizierte Schlafzimmer- oder auch auch Bedroom-Rästel.

Von Elena Schulz |

Wir liefern die Lösung für das Schlafzimmer-Rätsel aus dem DLC »Verbotenes Filmaterial 1« zu Resident Evil 7.

Weitere Tipps und Guides zu Resident Evil 7 finden Sie in unserer Komplettlösung.

Natürlich enthält unser Walkthrough Spoiler, wer also das Rätsel lieber allein lösen oder nichts über die Geschichte von Resi 7 wissen möchte, sollte hier nicht weiterlesen.

Das kleine Bilder-Alphabet

Zu Beginn des Levels bringt die gute Marguerite dem Spieler Essen - Finger weg! Es ist leider genauso ungenießbar, wie es aussieht. Packen Sie dafür lieber den Löffel für später ein. Im nächsten Schritt müssen Sie sich dann vom Bett losmachen, indem sie die Fesseln lösen. Schnappen Sie sich die Laterne hinter Ihnen und erkunden Sie das Schlafzimmer.

Zuerst sollten Sie sich die Kommode genauer anschauen. Die Schubladen sind zwar leer, aber oben in der Urne ist ein Feuerzeug versteckt. Drehen Sie sich um zum Nachttisch neben dem Bett - wie im Hauptspiel ist die Uhr darauf mit einem Mechanismus verbunden, der die Passage unter dem Bett öffnet. Nehmen Sie den zerbrochenen Uhrzeiger mit.

Anschließend geht es zur Standuhr bei der Tür. Setzen Sie den Uhrzeiger dort ein, um das Schloss zu knacken. Ist das geschafft, können Sie das unbenannte Bild A herausnehmen. Dummerweise läutet die Standuhr dann aber und lockt Marguerite an. Jetzt muss es schnell gehen: schließen Sie die Uhr, hängen Sie die Laterne zurück an ihren Platz, kabbeln Sie zurück ins Bett und zurren Sie die Fesseln zu.

Ist Marguerite wieder verschwunden, müssen Sie sich erneut befreien und mit der Laterne auf die Suche nach weiteren Bildern gehen. Das unbenannte Bild B steht auf einem Fass beim Bett, das unbenannte Bild C hängt ganz unschuldig an der Wand links von der Eingangstür.

An der Stelle, an der Sie das letzte Bild abgehängt haben ist ein Abdruck zum Vorschein gekommen. Genauso ist es bei den anderen Bildern. Passen Sie einfach die Bilder A, B und C in der richtigen Reihenfolge an die passenden Wandabdrücke an. Haben Sie das richtig gemacht, öffnet sich das Buch unter den Bildern und offenbart eine unheimliche Voodoo-Puppe. Nehmen Sie die Nadel heraus.

Sind alle Bilder aufgereiht, öffnet sich ein Geheimfach.

Feuer, aber wir waren es nicht!

Bringen Sie anschließend Bild B und C an ihren vorherigen Platz zurück, behalten Sie aber das Gemälde A aus der Uhr. Gehen Sie zurück zur kleinen Uhr auf dem Nachttisch und setzen Sie Nadel und Zeiger dort ein, stellen Sie die Uhr auf 5 Uhr. Dann offenbart sich die geheime Schlangentür unter dem Bett.

Leider macht das Bett Lärm, wenn es sich verschiebt und Marguerite wird wieder aufmerksam auf uns. Schieben Sie also das Bett zurück an seinen Platz und verkriechen Sie sich zurück hinein wie schon beim letzten Mal. Marguerite will uns nochmal eine Freude machen und bringt Essen vorbei - schnappen Sie sich die Gabel und den kleinen Kocher, rühren Sie aber erneut das Essen nicht an.

Als nächstes müssen Sie wieder aus dem Bett heraus und zur Tür bei der Kommode. Heben Sie vorher aber die Notiz neben dem Bett auf, darauf ist ein Hinweis für das Türschloss versteckt. Des Rätsels Lösung lautet hier: Schlange, großes Blatt, Apfel. Von hier aus geht es zum Kleiderschrank ganz hinten im neuen Raum, nutzen Sie einfach die vorher eingesammelte Gabel, um den Nagel aus dem Holzbrett zu entfernen - dann können Sie den Schrank öffnen. Darin finden Sie ein wenig Festbrennstoff.

Zurück im Schlafzimmer schnappen Sie sich erneut das Bild B von seinem Platz auf dem Fass. Schließen Sie anschließend vorsichtshalber die Tür zum Nebenraum, damit alles wieder Marguerite-tauglich aussieht. Kombinieren Sie den Brennstoff im Inventar mit dem kleinen Kocher und stellen Sie beides zusammen auf dem Fass ab. Zünden Sie ihn nun mit dem Feuerzeug an.

Das Feuer tötet die Spinnen, sodass Sie an den Korkenzieher kommen, lockt aber leider noch einmal Marguerite an. Alles wie gehabt: Packen Sie den Campingkocher wieder ein, stellen Sie Bild B wieder richtig ab und schon geht es zurück ins Bett. Marguerite wird diesmal allerdings so oder so wütend, im Dialog mit ihr muss man dann die Schuld auf Lucas schieben, damit sie wieder geht.

Ergänzen Sie mithilfe der selbstgebauten Statue die Haare der Medusa.

Der Vogel ist eine Schlange... oder eine Gabel?

Ist sie wieder weg, kann man den Korkenzieher benutzen, um an den Lampenhaken A zu kommen, der über dem Bett hängt. Auf der anderen Seite des Raumes machen Sie dann das Gleiche mit Lampenhaken B. Im Inventar können Sie dann Lampenhaken A und Lampenhaken B zu einer weiteren eisernen Statue kombinieren.

Kehren Sie dann in das Hinterzimmer mit dem Kleiderschrank zurück und schnappen Sie sich dort die Notiz aus der Jacke rechts vom Schrank. Aus ihr erfahren Sie, dass Zoe Messer im Schlafzimmer versteckt hat. Eines ist links von der Kommode direkt bei der Tür zu finden.

Jetzt geht es darum, das Schattenrätsel aufzubauen - kehren Sie in den anderen Raum zurück und benutzen Sie das Messer, um das Tape am Projektor zu zerschneiden. Packen Sie dann die Laterne hinein, gehen Sie aber bevor Sie mit dem Projektorrätsel beginnen zurück zur Schlangentür unter dem Bett und legen Sie sie wieder frei.

Erst jetzt benutzen Sie die Statue mit dem Lampen-Projektor und passen den Schatten an das Bild an. Passt der Schatten, brauchen Sie noch die Gabel, um mit ihr einen zweiten Schatten an den Schlangenkopf anzupassen. So öffnet sich endlich der Vogelkäfig mit dem Schlangenschlüssel darin, den Sie sich natürlich sofort schnappen. Das ruft aber wieder Marguerite auf den Plan, rüsten Sie also das Messer aus, bevor Sie ins Schlafzimmer zurückkehren.

Sie wird Sie sofort angreifen, also verteidigen Sie sich mit dem Messer. Wenn Marguerite zu Boden geht, laufen Sie schnell zur Schlangentür und schließen sie auf. Laufen Sie in die Untergrund-Passage und Sie haben das Schlafzimmer-Rätsel geschafft!