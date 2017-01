Wer die Atmosphäre von Resident Evil 7 auch über das Spiel hinaus erleben möchte, darf sich freuen: Capcom setzt den Horrortitel zusammen mit TeamEscape als Live Escape Game in mehreren deutschen Städten um.

Von Tim Hödl |

Nach der Umsetzung für die Virtual Reality wagt Resident Evil 7 jetzt auch den Sprung in die echte Realität. In Hamburg und Köln entstehen zwei Escape-Rooms auf Basis der Spielvorlage.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 48,98 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Schon in zwei Wochen will Resident Evil 7 den Horror vergangener Tage zurückbringen. Und wer danach noch nicht genug von der hoffentlich schaurigen Atmosphäre hat, für den hat Capcom genau das Richtige geplant. Zusammen mit den Betreibern von TeamEscape kündigte der Publisher nämlich ein sogenanntes »Live Escape Game« zu Resident Evil 7 an, das in den zwei deutschen Städten Hamburg und Köln verfügbar sein wird.

Ein Live Escape Game setzt die Spieler, wie der Name schon sagt, ein klares Ziel: Man muss aus einem Raum entkommen, indem man zusammen mit Freunden mehrere Rätsel löst. Dazu hat man in der Regel eine Stunde Zeit. Neben den laut Capcom »gruseligen Schauplätzen« bietet der Resident-Evil 7-Ableger aber noch einen weiteren Kniff: Im Spielverlauf sollen Besucher tatsächlich mehr über die Baker-Familie erfahren, die Fans seit dem spielbaren Teaser The Beginning Hour kennen. In Resident Evil 7 wiederum dienen die irren Südstaatler als zentrale Bösewichte.

Der Escape Room zu Resident Evil 7 startet zuerst im Frühjahr 2017 in den TeamEscape-Locations Hamburg und Köln, weitere Städte sollen aber folgen. Die konkreten Termine wollen Capcom und TeamEscape in naher Zukunft auf der offiziellen Website bekannt geben.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC.