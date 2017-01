Auch die Speedrunning-Community widmet sich so langsam dem gerade erschienenen Resident Evil 7. Mittlerweile ist sogar die Zwei-Stunden-Marke schon gefallen.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Resident Evil 7 ab 42,76 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Während die meisten Spieler vermutlich noch auf leisen Sohlen durch das Baker-Anwesen schleichen und jede Minute des gut gemachten Horrors zu genießen, macht sich die Speedrunner-Community bereits daran, Resident Evil 7: Biohazard möglichst schnell durchzuspielen.

Einer der ersten, die den Horror-Titel in unter einer Stunde durchgespielt haben, war nun der Twitch-Streamer Stirliing. Mit einer Spielzeit von 1:51:02 Stunden bis zum Ende hält er offenbar auch den aktuellen Weltrekord - fragt sich nur, wie lange. In dieser frühen Phase sind die meisten Versuche von Speedrunnern in der Regel noch voller Fehler, die häufig mehrere Sekunden Zeit kosten.

Kategorie New Game+

Allerdings macht sich der Rekordhalter auch einen Vorteil zunutze: Er spielt im New-Game-Plus-Modus und hat so bereits von Anfang an eine Albert-01-Pistole. Die vereinfacht insbesondere die frühen Kämpfe mit Gegnern.

Resident Evil 7: Biohazard ist seit dem 24. Januar 2017 erhältlich. Dank Egoperspektive und herausragender Atmosphäre ist es ein echtes Horror-Highlight.

Auch interessant: Termin und Preise für erste RE7-DLCs