Der erste DLC für Resident Evil 7 ist für die PS4-Version verfügbar und liefert neue Inhalte und einen zusätzlichen Spielmodus. PC-Spieler müssen sich aber noch gedulden.

Von Dimitry Halley |

Zum Thema Resident Evil 7 ab 39,99 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com »Banned Footage 1« (»Verbotenes Filmmaterial 1«), der erste DLC für Resident Evil 7, ist offiziell für PS4 verfügbar. PC-Spieler können da zurecht grummeln, wir müssen nämlich noch bis zum 21. Februar warten, dann erscheint der neue Inhalt auch für den Rechner und die Xbox One. Die Erweiterung enthält drei neue Features:

Schlafzimmer : Ein Nebenkapitel, in dem wir in einem verschlossenen Raum gefangen wurden und der mörderischen Marguerite Baker entkommen müssen.

Nightmare : Ein Survival-Modus, in dem man gegen Gegnerwellen bis zum Morgengrauen durchhalten muss.

Extra Mode: Ethan Must Die: Eine laut Entwickler »knallharte Spielerfahrung, unabhängig von den Tapes und der Hauptgeschichte«. Darin muss man aus dem Baker-Haus entkommen, allerdings verträgt Ethan fast keine Verletzungen und das Haus ist voller neuer Fallen und zufällig platzierter Objekte und Feinde.

Erste Szenen zu den neuen Inhalten gibt es im passenden DLC-Trailer.

Der zweite DLC, »Banned Footage 2« erscheint übrigens am 14. Februar (was gäbe es auch schöneres zum Valentinstag?) für PS4, und genau wie der erste DLC am 21. Februar für PC und Xbox One.

Die DLCs sind als Teil des Season-Passes für 30 Euro zu haben. Der erste DLC kostest einzeln 10 Euro.

